Огнеборцы потушили масштабный пожар в Ставрополе

Ставропольские пожарные бригады полностью потушили крупный пожар на складе лакокрасочных материалов, вспыхнувший два дня назад – сегодня утром он был локализован, а открытое горение ликвидировано.

Ставропольские огнеборцы полностью справились с масштабным пожаром, вспыхнувшим на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе – он полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Огонь, вспыхнувший вечером в пятницу, охватил площадь более 1 тыс кв м, известно об одном пострадавшем, сообщил глава Ставрополья Иван Ульянченко, передает РИА Новости.

Точные причины возгорания пока не установлены, однако по предварительным данным, его спровоцировала разгерметизация газового баллона.

Позже площадь пожара выросла до 5 тыс кв м, произошло частичное обрушение кровли, говорится в сообщении.