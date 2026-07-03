Перевозками между Узбекистаном и Грузией будет заниматься новый консорциум

Глава Минтранса Узбекистана вместе с министром инвестиций, промышленности и торговли и министром экономики Грузии проработали дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры двух стран.

Министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов, министр инвестиций, промышленности и торговли Грузии Лазиз Кудратов и министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили детально ознакомились с развитием грузинской транспортной инфраструктуры.

Главной задачей, на которой сосредоточились главы ведомств - расширение экспортно-импортных операций Узбекистана на грузинском направлении, в том числе в работе глубоководного порта Anaklia, возводимого в Грузии, передает Podrobno.uz.

Узбекистан выразил желание принять участие в создании этого крупнейшего объекта, который в ближайшей перспективе сможет принимать все типы судов и стать важным звеном международных маршрутов, в том числе с учетом новой железнодорожной линии Китай – Киргизия – Узбекистан и формирующегося флота Узбекистана.

Также делегация посетила свободную индустриальную зону Поти и изучила ее транзитный и логистический потенциал, обсудив сотрудничество по размещению складской и терминальной инфраструктуры для узбекских экспортно-импортных грузов. Те же вопросы участники делегации обсудили при посещении порта Батуми, оценив его потенциал для развития перевозок по Черноморскому направлению.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в транспортно-логистической сфере, наметив и обсудив реализацию взаимовыгодных проектов и перспективные направления совместной работы в этом направлении.