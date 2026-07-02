В Дагестане восстановили свыше 50 объектов образования

После масштабных наводнений в Республике Дагестан строительные бригады завершили капитальный ремонт более полусотни учебных заведений, пострадавших от разгула стихии.

В Дагестане специалисты полностью восстановили 51 объект образования, поврежденный в результате весенних паводков и обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Премьер-министр региона Магомед Рамазанов на заседании правительственной комиссии под руководством главы Минприроды РФ Александра Козлова уточнил, что для наиболее пострадавших зданий за счет средств резервного фонда дополнительно заключены 35 контрактов.

Согласно данным врио главы Дагестана Федора Щукина, всего из-за наводнений в республике повреждения получили 130 учреждений. Для проведения ремонта в Гунибском, Кизилюртовском, Новолакском районах, а также городах Дербент и Кизляр из регионального бюджета выделено 53,2 млн рублей.

Отметим, в начале июня текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил Дагестану и Чечне около 3 млрд рублей на восстановление школ, детских садов и колледжей.

Напомним, весенние паводки спровоцировали в Дагестане введение федерального режима ЧС. Тогда погибли шесть человек, более 6,2 тыс пострадали, вода затопила 9825 и повредила около 8 тыс домов.