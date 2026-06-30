Для пострадавших от паводков в Дахадаевском районе Дагестана построят новый поселок

Жителей Дахадаевского района Дагестана, лишившихся крова после сильных ливней и последовавших за ними паводков и оползней, переселят из оползневой зоны на новое место – уже определен земельный участок под него.

Власти Дагестана уже подобрали участок для строительства нового жилья пострадавшим из-за оползней в Дахадаевском районе республики – после обильных осадков там были полностью разрушены 100 домовладений, сообщает пресс-служба главы республики.

"Администрацией муниципалитета совместно с профильными органами власти предварительно определен земельный участок, где появится жилищный поселок. ...В результате паводков и оползней в Дахадаевском районе повреждено 143 жилых дома, из них 100 утрачены полностью"

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Институт геологии Дагестанского научного центра РАН по поручению врио главы Дагестана Федора Щукина уже начал работу над заключением по участку под новое строительство, вскоре в республике разработают дорожную карту по его подключению к сетям водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения, - добавили в пресс-службе, передает "Интерфакс".

Также властям региона предстоит восстановить в Дахадаевском районе поврежденные из-за непогоды дороги и объекты инфраструктуры, - постановила специальная рабочая группа, которая координирует работу по восстановлению.