Власти Чечни рассмотрели 95% заявлений от пострадавших при весенних паводках

Более 8,6 тыс жителей Чечни получили денежные компенсации после весенних паводков, при этом власти региона уже рассмотрели 95% заявлений от пострадавших.

В Чечне рассмотрено 95% заявлений от пострадавших в результате паводков граждан, а выплаты уже перечислены 8,6 тыс человек. Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов на своей странице в социальной сети.

Он сообщил, что в Чечне продолжается работа по оставшимся обращениям и восстановлению социальной инфраструктуры. Всего в регионе от паводков пострадали 44 объекта образования, ремонт которых планируют завершить до конца года без нарушения учебного процесса.

Также председатель правительства республики добавил, что также продолжается обследование берега реки Сунжи из-за угрозы размыва, по итогам которого будут определены инженерные решения для защиты жилых домов и энергообъектов.

Напомним, ранее в марте-апреле 2026 года в Дагестане и Чечне прошли ливневые дожди, спровоцировавшие масштабные наводнения и введение режима ЧС федерального уровня. Жертвами стихии стали шесть человек, повреждения получили тысячи жилых домов, а на помощь пострадавшим из резервного фонда направили свыше 2,8 млрд рублей.