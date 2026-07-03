Следующие переговоры США и Ирана могут пройти в Исламабаде – СМИ

По данным СМИ, следующий раунд переговоров между Ираном и США, может пройти либо в Исламабаде, либо в швейцарском Бюргенштоке.

Очередная встреча иранских и американских переговорщиков может пройти либо в Пакистане, либо в Швейцарии, сообщает пакистанский информационный портал Dawn со ссылкой на источники.

Отмечается, что с наибольшей вероятностью делегации выберут для встречи все же Исламабад.

"Есть два варианта для организации технических переговоров - Исламабад и Бюргеншток (...). При этом Исламабад - наиболее вероятный вариант"

– источник

Согласно публикации Dawn, на встрече стороны обсудят иранскую ядерную проблему, размораживание активов Ирана за рубежом, а также снятие санкций.

Кроме того, речь пойдет о сохранении стабильной обстановки в Ормузском проливе, а также о соблюдении прекращения огня Израилем и Ливаном.

Напомним, ранее стало известно о том, что переговоры США и Ирана должны состояться предварительно 11 июля, однако финального решения пока стороны еще не приняли.