Азербайджанская делегация прибыла на похороны Хаменеи

Представители Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прилетели в Тегеран для участия в церемонии прощания с аятоллой Али Хаменеи.

Делегация Азербайджана прибыла в столицу Ирана чтобы принять участие в церемонии прощания с покойным Верховным лидером ИРИ аятоллой Али Хаменеи, сообщают азербайджанские СМИ.

В аэропорту Тегерана азербайджанскую делегацию встретили иранские официальные лица.

Сообщается, что Баку на похоронах представят председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, премьер-министр Нахичиванской Автономной Республики Джаббар Мусаев и другие государственные деятели.

Напомним, сегодня в Исламской Республике начались траурные мероприятия по убитому в ходе американской операции верховному лидеру Али Хаменеи.

Уточняется, что его тело будет похоронено в мавзолее Имама Резы в Мешхеде 9 июля.