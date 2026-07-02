В Иране заявили о недопустимости иностранного военного присутствия в Ормузе

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил о недопустимости любого иностранного военного присутствия в Ормузском проливе. Соответствующую информацию он опубликовал на своей странице в социальной сети X.
"Ормузский пролив — не место для военных демонстраций со стороны иностранных держав. Иран, как ответственная держава и гарант безопасности в проливе, предостерегает от любых военных действий в этом водном пути"
- Казем Гарибабади
Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что безопасность в Ормузе принадлежит прибрежным государствам.
"Те, кто создает кризисы, будут нести ответственность за последствия своего авантюризма. Это серьезное предупреждение"
- Казем Гарибабади
Напомним ранее Великобритания и Франция сообщили о готовности направить международную военную миссию для обеспечения свободы навигации в Ормузском проливе.