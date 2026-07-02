Вестник Кавказа

В Иране заявили о недопустимости иностранного военного присутствия в Ормузе

В Иране заявили о недопустимости иностранного военного присутствия в Ормузе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана выступили с предостережением о недопустимости любого военного присутствия иностранных государств в Ормузском проливе.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил о недопустимости любого иностранного военного присутствия в Ормузском проливе. Соответствующую информацию он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

"Ормузский пролив — не место для военных демонстраций со стороны иностранных держав. Иран, как ответственная держава и гарант безопасности в проливе, предостерегает от любых военных действий в этом водном пути"

- Казем Гарибабади

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что безопасность в Ормузе принадлежит прибрежным государствам.

"Те, кто создает кризисы, будут нести ответственность за последствия своего авантюризма. Это серьезное предупреждение"

- Казем Гарибабади

Напомним ранее Великобритания и Франция сообщили о готовности направить международную военную миссию для обеспечения свободы навигации в Ормузском проливе.

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