Суд в Армении продлил арест экс-мэру Еревана

Гагик Бегларян останется под стражей еще на два месяца. Экс-мэр Еревана обвиняется в отмывании и должностных преступлениях.

Суд в Армении на два месяца пролонгировал арест бывшему градоначальнику Еревана Гагику Бегларяну, сообщил адвокат Грант Ананян.

"Гагик Бегларян останется под стражей еще на два месяца. Это решение судьи антикоррупционного уголовного суда Арама Григоряна является несправедливым"

– Грант Ананян

По информации армянских СМИ, чиновник обвиняется в отмывании средств и злоупотреблении полномочиями.

Городскую администрацию армянской столицы Бегларян возглавлял в 2009-2010 годах, позднее он руководил Минтрансом РА.

Судебное разбирательство относится к эпизоду из 2012 года. Бегларян не признает свою вину.