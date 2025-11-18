Вестник Кавказа

Глава ЕК скоро посетит Ереван – СМИ

Глава ЕК скоро посетит Ереван – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В самом скором времени председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по данным СМИ, совершит визит в Армению.

Визит главы Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Армению состоится в скором времени, об этом пишет издание Politico, ссылаясь на три осведомленных источника.

По их информации, фон дер Ляйен прибудет в Ереван на следующей неделе. Предварительно озвучивается дата 1 июля, но она пока не согласована.

Кроме того, издание уточняет, что в состав делегации будет включена комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

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