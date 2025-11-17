Вестник Кавказа

Спецпредставитель ЕС Магдалена Гроно прибыла в Ереван
© Фото: правительство Армении
Сегодня в столицу Армении прибыла спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно. Ее принял вице-премьер Мгер Григорян.

Визит специального представителя ЕС по Южному Кавказу Магдалены Гроно в Ереван проходит сегодня, сообщает пресс-служба правительства Армении.

В сообщении говорится, что евродипломат встретилась с вице-премьером Мгером Григоряном. На переговорах также присутствовал глава делегации ЕС в Армении Василис Марагос.

"Собеседники обсудили региональные события, затронули возможности и важность разблокирования коммуникаций в регионе, а также подчеркнули важность продолжения процесса демаркации"

– пресс-служба правительства Армении

