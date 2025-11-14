Власти Армении принимают "правую руку" Марко Рубио

В Ереван прибыла заместитель госсекретаря США Хукер. Ожидаются встречи с руководством Армении, в рамках которых планируется обсудить продвижение партнерства Еревана и Вашингтона.

Замгоссекретаря США Марко Рубио Элисон Хукер прибыла в Армению, передает пресс-служба американской дипмиссии в Ереване.

Целью визита "правой руки" Рубио является продвижение партнерства Еревана и Вашингтона. В частности, планируется обсуждение деталей воплощения в жизнь "Маршрута Трампа" (TRIPP), также будут затронуты вопросы отношений Еревана и Анкары.

"Посол (США Кристина) Квин встретилась с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер, которая прибыла в Ереван для продвижения видения президента США в вопросах регионального мира и безопасности"

– посольство США в Иране

У Хукер запланированы встречи с ключевыми фигурами армянского политического истеблишмента. Ожидаются переговоры с главой правительства республики Николом Пашиняном, главой армянской дипломатии Араратом Мирзояном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном, а также Рубеном Рубиняном, который отвечает за продвижение диалога между Турцией и Арменией.