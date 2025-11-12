Армения ратифицирует торговое соглашение ЕАЭС-ОАЭ

Правительство Армении приняло решение о ратификации соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ.

Кабинет министров Армении дал согласие на ратификацию договора об экономическим сотрудничестве стран ЕАЭС и ОАЭ, такое решение было принято на заседании правительства сегодня.

Соглашение было подписано в июне текущего года на Высшем экономическом совете ЕАЭС в Минске. Согласно ему, снизятся таможенные тарифы и значительно будут упрощены правила торговли участников Евразийского экономического союза и Объединенных Арабских Эмиратов.

Льготы предусмотрены на 98% экспорта стран ЕАЭС. Импортная пошлина ОАЭ снизится до 2,6% с 6%. В случае Армении льготы распространятся на экспорт сельхозпродукции и промышленности, а также на ювелирные изделия и алмазы.

Напомним, что для стран ЕАЭС действуют зоны свободной торговли с Сербией, Вьетнамом и Ираном.