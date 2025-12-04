Вестник Кавказа

Трамп стал первым в истории лауреатом премии мира ФИФА

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Глава ФИФА Инфантино наградил Трампа премией мира. Лидер США стал первым человеком, который получил эту награду.

Лидер США Дональд Трамп стал первым в истории обладателем премии мира Международной федерации футбола (ФИФА).

Необычную награду президенту США вручил глава ФИФА Джанни Инфантино в рамках церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. 

В ФИФА объяснили награждение особыми миротворческими заслугами американского политика, которые отвечают ценностям футбольной организации. 

"Премия создана для награждения людей, которые совершили исключительные и выдающиеся поступки ради мира и тем самым объединили людей по всему миру"

– ФИФА

Награждение предварял показ видеофрагментов с Трампом, где лидер США участвует в процессе подписания различных мирных соглашений. Сам политик заявил, что награда является значительным событием для него. 

"Это поистине одна из великих почестей в моей жизни"

– Дональд Трамп

