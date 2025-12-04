Россия и Иран вместе займутся искусственным интеллектом и блокчейном

Москва и Тегеран объединяются в IT-отрасли по целому ряду направлений – соответствующий документ был подписан накануне.

Как сообщили иранские государственный СМИ, накануне в Москве между представителями России и Ирана был подписан документ, направленный на сотрудничество двух стран в цифровых технологиях.

Документ имеет статус меморандума о взаимопонимании и охватывает сферы развития искусственного интеллекта, разработки инфраструктуры "умного правительства" в сети Интернет и обеспечения безопасности в виртуальных коммуникациях.

Также Россия и Иран начнут сотрудничать в цифровых финансах, включая технологию блокчейн. Новая программа взаимодействия охватит работу регуляторов, технопарков и даже почтовых структур двух стран.

Не в последнюю очередь стороны нацелены на расширение и укрепление контактов между частными компаниями России и Ирана, работающими в сфере IT.

Подписание меморандума стало итогом работы 5-й встречи Рабочей группы РФ и ИРИ по IT-технологиям, пишет IRNA.