Дональд Трамп поблагодарил Ильхама Алиева за номинацию на Нобелевскую премию

Официальный Баку получил письмо из Вашингтона, в котором президент Дональд Трамп благодарит президента Ильхама Алиева за совместную с председателем правительства Армении Николом Пашиняном инициативу о присуждению американскому лидеру Нобелевской премии.

Администрация президента Азербайджана опубликовала письмо, направленное Ильхаму Алиеву президентом США Дональдом Трампом. В этом документе содержится благодарность азербайджанскому президенту за номинацию вместе председателем правительства Армении Николом Пашиняном Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

"Его Превосходительству господину Ильхаму Алиеву, Президенту Азербайджанской Республики. Уважаемый господин Президент! Благодарю Вас за совместное с премьер-министром Николом Пашиняном письмо о выдвижении моей кандидатуры на Нобелевскую премию мира"

– письмо Дональда Трампа

Дональд Трамп выразил глубокую признательность руководителю Азербайджана за высокую оценку его заслуг, признавшись, что она дает Белому дому вдохновение на продолжение дипломатического содействия мирным процессам на Южном Кавказе.

Также президент США подчеркнул, что он твердо нацелен на завершение военных конфликтов на всей планете с целью стабилизации мира и повышения благосостояния человечества в международных масштабах.

"Благодаря вашему постоянному партнерству мы достигнем этого. Еще раз благодарю Вас за Вашу неизменную поддержку"

– письмо Дональда Трампа