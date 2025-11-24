Вестник Кавказа

В Железноводске исследовали погребение начала нашей эры

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Под Железноводском раскопали погребение железного века. Находки датируются II—IV веками наше эры.

Археологи завершили изыскания на городище "Энергетик" под Железноводском. Раскопки выполнялись исследователями "ОКН-проект". 

В фокусе внимания ученых оказался культурный слой железного века, датируемый II—IV веками нашей эры. Выявлены погребение и находки бытового характера. Информации об археологической культуре или связях с конкретными племенами пока нет. 

Отметим, что в начале нашей эры Ставрополье заселяли меотские племена. Регион был и местом кочевья ираноязычных племен, здесь также проходил один из участков Великого шелкового пути.

