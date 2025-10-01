Вестник Кавказа

Дом культуры XIX века впервые отреставрируют в Железноводске

© Фото: Городской Дворец культуры имени Сергея Пускепалиса города Железноводска
Важный проект стартовал в Железноводске (Ставропольский край). Там проведут первую за более чем сто лет реставрацию здания местного Дома культуры.

Дом культуры "Машук", расположившийся в историческом здании, будет отреставрирован в Железноводске, рассказал глава города-курорта Евгений Бакулин.

Учреждение культуры действует в поселке Иноземцево.

"Это важный этап в сохранении культурного наследия Железноводска"

– Евгений Бакулин

Градоначальник уточнил, что ДК обладает статусом объекта культурного наследия. Только что, отметил он, стартовало проектирование, необходимое для реставрационных работ. В течение года специалисты будут также готовить документацию.

Стоит отметить, что здание, где расположен Дом культуры, строилось в 1837-1904 годах для Спасской лютеранской кирхи, в тогдашней колонии Николаевской. Во времена СССР оно было передано совхозу "Машук".

