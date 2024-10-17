Иранский Араз может стать новой туристической столицей стран ОЭС

Иранский Араз и одноименная свободная экономическая зона обладают стратегическим положением, которое обусловливает его соседство с тремя странами региона и дает ему право стать туристической столицей стран ОЭС.

Иранская свободная экономическая зона (СЭЗ) "Араз" с учетом ее стратегического потенциала и ростом привлекательности для туристов будет включена в список для рассмотрения в качестве будущей туристической столицы, сообщил заместитель Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Жандос Асанов.

В ОЭС существует традиция ежегодно выбирать один из городов-членов в качестве туристической столицы: в 2022 году этот титул получил город Сари, в 2023 году – Ардебиль, в 2018 году – Тебриз, а турецкий Эрзурум (Турция) уже выбран на 2026 год, поведал Жандос Асанов, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

"Соседство Араза с тремя странами – Азербайджаном и Нахичеванской АР, Турцией и Арменией - указывает на абсолютно стратегическое положение этого региона"

- Жандос Асанов

Особое значение имеет не только его стратегическое положение, но и наличие шести объектов, зарегистрированных в ЮНЕСКО в этом регионе, добавил заместитель Генсека ОЭС.