В порту Темрюка тушат пожар площадью более 1,3 тыс кв м

Крупный пожар устраняют в порту Темрюка. Огонь вспыхнул после падения обломков БПЛА.
Порт Темрюка охвачен огнем. Площадь возгорания превышает 1,3 тыс кв м. В ликвидации пожара участвуют почти 70 огнеборцев, задействовано 26 технических средств.
"Площадь пожара в порту Темрюка составляет 1350 квадратных метров. Продолжается тушение пожара, который возник в результате атаки беспилотников"
– оперштаб
Сотрудников порта оперативно эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось о повреждении инфраструктуры порта после атаки беспилотников.