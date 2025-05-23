Вестник Кавказа

В порту Темрюка тушат пожар площадью более 1,3 тыс кв м

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупный пожар устраняют в порту Темрюка. Огонь вспыхнул после падения обломков БПЛА.

Порт Темрюка охвачен огнем. Площадь возгорания превышает 1,3 тыс кв м. В ликвидации пожара участвуют почти 70 огнеборцев, задействовано 26 технических средств. 

"Площадь пожара в порту Темрюка составляет 1350 квадратных метров. Продолжается тушение пожара, который возник в результате атаки беспилотников"

– оперштаб 

Сотрудников порта оперативно эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее сообщалось о повреждении инфраструктуры порта после атаки беспилотников.

