Вестник Кавказа

150 пляжей Анапы и Темрюка останутся закрытыми - Роспотребнадзор

Знак запрета купания
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Непригодными для купания и летнего отдыха остаются пляжи Анапы и Темрюкского района из-за загрязнения нефтепродуктами. Роспотребнадзор не разрешает купание в этом районе, для детских лагерей будут закрыты пляжные территории.

Черноморские пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края не прошли проверку, купаться в этом районе запрещено, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В апреле стало известно, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюке не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

"Мы каждый день отбираем на каждом из 150 пляжей песок и воду. Пока эти пляжи не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке"

– Попова

Глава Роспотребнадзора отметила, что эти территории остаются в зоне высокого риска, мониторинг проводится еженедельно.

Оздоровительные детские лагеря в Анапе и Темрюкском районе не смогут этим летом пользоваться ни пляжами, ни морем, подчеркнула Попова.

На остальном черноморском побережье Кубани вода соответствует нормам, купальный сезон может быть начат как только прогреется море.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
970 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.