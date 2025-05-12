150 пляжей Анапы и Темрюка останутся закрытыми - Роспотребнадзор

Непригодными для купания и летнего отдыха остаются пляжи Анапы и Темрюкского района из-за загрязнения нефтепродуктами. Роспотребнадзор не разрешает купание в этом районе, для детских лагерей будут закрыты пляжные территории.

Черноморские пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края не прошли проверку, купаться в этом районе запрещено, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В апреле стало известно, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей в Темрюке не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

"Мы каждый день отбираем на каждом из 150 пляжей песок и воду. Пока эти пляжи не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке"

– Попова

Глава Роспотребнадзора отметила, что эти территории остаются в зоне высокого риска, мониторинг проводится еженедельно.

Оздоровительные детские лагеря в Анапе и Темрюкском районе не смогут этим летом пользоваться ни пляжами, ни морем, подчеркнула Попова.

На остальном черноморском побережье Кубани вода соответствует нормам, купальный сезон может быть начат как только прогреется море.