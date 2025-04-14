Летний сезон в Анапе состоится - Чернышенко

В Анапе, наиболее пострадавшей от разлива мазута в море, состоится летний сезон 2025 года. Бизнес курорта получает поддержку, а туристов ждут санатории и скидки, рассказали в правительстве РФ.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, о ситуации с Анапой и предстоящем курортном сезоне в городе.

Зимой из-за крушения танкеров в Черном море случился разлив нефтепродуктов, наибольшая часть загрязнений пришлась на район Анапы и Темрюкского района. На Данны момент пляжи закрыты для посещения, купание в море запрещено. Цены на отдых в Анапе сильно упали, многие туристы предпочитают в этом сезоне другие курорты. По словам Чернышенко, несмотря на это, летний сезон в Анапе в этом году состоится.

"По ситуации в Анапе. Несмотря на временное закрытие пляжей, сезон состоится. Правительством приняты меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района"

– Дмитрий Чернышенко

Привлекать туристов этим летом Анапа планирует гастрономическими фестивалями, санаторным отдыхом, спортивными мероприятиями и скидками.