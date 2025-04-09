Курортный сбор отменили в Анапе

Взимание курортного сбора временно приостанавливается в Анапе. Туристы смогут не платить его до 2026 года. Причина – напряженная ситуация из-за последствий разлива мазута зимой.

Туристический налог в течение некоторого времени не будет действовать в Анапе, рассказали в Российском союзе туриндустрии.

Такое решение приняли власти города из-за предположительно сложного предстоящего летнего сезона: ликвидация последствий разлива мазута, который произошел из-за крушения танкеров в Керченском проливе зимой, продолжается, так что купаться и посещать пляжи в Анапе пока нельзя.

В РСТ уточнили, что нормативный акт об отмене курортного сбора примет горсовет на ближайшей сессии.

Меру прокомментировал мэр Анапы Василий Швец. По его словам, отмена туристического налога сделает отдых в Анапе более привлекательным.

Ранее к временному прекращению действия турналога губернатора Кубани призвал РСТ. Союз направил ему обращение, в котором указывалось на разумность данного шага в наиболее пострадавших от разлива районах – в Анапе и Темрюкском районе.