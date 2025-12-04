Глава МИД Армении встретился с генсекретарем ОБСЕ

Встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и генсекретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу состоялась сегодня в Вене.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу провели переговоры в Вене, говорится на сайте МИД Армении.
Участники встречи коснулись вопросов деятельности ОБСЕ.
Мирзоян и Синирлиоглу также коснулись вопросов, связанных с развитием региона, включая дальнейшую институционализацию мира между Арменией и Азербайджаном.
"В вопросе реализации полного потенциала региональной взаимосвязанности министр Мирзоян подчеркнул важность обеспечения более широкой разблокировки коммуникаций посредством реализации "маршрута TRIPP" (Зангезурского коридора - ред.) и открытия границ"
