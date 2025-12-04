Вестник Кавказа

Глава МИД Армении встретился с генсекретарем ОБСЕ

© Фото: МИД Армении
Встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и генсекретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу состоялась сегодня в Вене.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и генсек ОБСЕ Феридун Синирлиоглу провели переговоры в Вене, говорится на сайте МИД Армении.

Участники встречи коснулись вопросов деятельности ОБСЕ.

Мирзоян и Синирлиоглу также коснулись вопросов, связанных с развитием региона, включая дальнейшую институционализацию мира между Арменией и Азербайджаном.

"В вопросе реализации полного потенциала региональной взаимосвязанности министр Мирзоян подчеркнул важность обеспечения более широкой разблокировки коммуникаций посредством реализации "маршрута TRIPP" (Зангезурского коридора - ред.) и открытия границ"

– МИД Армении

