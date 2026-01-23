Экс-главу комитета по обороне выпустили из тюрьмы в Грузии

Гиви Таргамадзе вышел из тюрьмы. Он был задержан летом прошлого года, а затем приговорен к 7-месячному лишению свободы.

Бывший председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Гиви Таргамадзе освобожден из Руставской тюрьмы. Об этом пишут местные СМИ.

Таргамадзе находился за решеткой в течение 7 месяцев.

Экс-руководителя оборонного комитета задержали в конце июня 2025 года. Суд признал его виновным в невыполнении требования временной следственной комиссии парламента. Таргамадзе приговорили к 7 месяцам лишения свободы и лишили права занимать государственные должности в течение 2 лет.

Напомним, в февраля 2025 года в Грузии была создана временная следственная комиссия была, которая занималась расследованием преступлений, совершенных политическими должностными лицами в период правления партии "Единое национальное движение" в 2003-2012 годах, а также действий бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание.