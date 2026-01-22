Вестник Кавказа

Тело пловца Свечникова доставили в Россию

Аэропорт Шереметьево
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Москву доставлены останки российского пловца Свечникова, который в августе не финишировал в заплыве через Босфор в Стамбуле.

Тело гражданина РФ, пловца Николая Свечникова доставили в Москву в субботу, поделился информацией адвокат семьи погибшего Альперен Чакмак, пишет ТАСС.

"Тело Свечникова сегодня доставили в Москву"

– Чакмак

Плоцев пропал 24 августа в Стамбуле в ходе заплыва через Босфорский пролив. Тело погибшего обнаружили 20 января, затем было произведено опознание.

Документы, необходимые для репатриации останков, помогли подготовить в Генконсульстве РФ в Стамбуле.

