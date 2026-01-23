В МИД РФ рассказали о "возвращении к нормальности" в отношениях с США

Сергей Рябков рассказал, как сейчас обстоит ситуация с диалогом с США по внешним раздражителям. Замглавы МИД РФ подчеркнул, что стороны не прекращают контакты.

Россия и Соединенные Штаты "возвращаются к нормальности" и ведут контакты по так называемым внешним раздражителям. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"То есть наряду с фокусировкой на экспертном уровне наших обменов произошло, если хотите, возвращение к нормальности. В том смысле, что такого рода рабочие контакты проводятся в столицах, то есть в Вашингтоне и Москве"

– заместитель министра

Он подчеркнул, что такие переговоры проходят в столицах обеих стран, но не афишируются.

По словам Рябков, предыдущий раунд контактов прошел в Вашингтоне. Он выразил уверенность в том, что данный процесс диалога является плюсом, передает ТАСС.

"Но в интересах обеспечения надлежащего фона и обстановки вокруг этих контактов они особо не афишируются. Постфактум о их результатах – либо отсутствии таковых – мы, конечно, находим способ сообщить общественности"

– замглавы МИД РФ

Он также обратил внимание на то диалог РФ и США по раздражителям пока пробуксовывает.

"Что касается общей оценки отношений с США, на мой взгляд, наиболее применимое к ним на сегодня слово - это пробуксовка. Я в данном случае говорю строго и исключительно о той тематике, которая в нашем диалоге с Вашингтоном уже на протяжении определенного времени обозначается как раздражители"

– российский дипломат

Он добавил, что отсюда можно сделать несколько выводов. Первый из них заключается в том, что РФ пока не может не модифицировать формат контактов с представителями США

"Если первые два раунда проходили в третьих странах, и с нашей стороны их возглавлял посол Дарчиев, то сейчас в силу того, что необходимо проделать значительную дополнительную подготовительную – а если хотите, даже исследовательскую – работу в отношении того, существуют ли какие-то пределы гибкости с американской стороны, есть ли база для дальнейших договоренностей, – естественным образом уровень контактов стал рабочим. Но они продолжаются"

– замминистра иностранных дел