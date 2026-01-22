Причастность иностранных разведок к протестам изучают в Иране

В Иране проводят расследование на предмет причастности к протестам в Исламской Республике разведок других государств. В рамках протестов были задержаны связанные с израильским "Моссадом" лица.

Тегеран расследует участие иностранных разведывательных служб в протестах, охвативших Иран с конца декабря, рассказал высокопоставленный иранский чиновник представителям СМИ в Нью-Йорке.

"Это была разведывательная операция, поддерживаемая из-за рубежа. Были задержаны десятки человек, напрямую связанные с "Моссадом" (израильская разведка). Мы расследуем степень причастности других иностранных разведывательных служб"

– чиновник

Протесты начались 29 декабря, в начале января они переросли в беспорядки, с 8 января среди демонстрантов появились, по данным МИД ИРИ, вооруженные террористы.