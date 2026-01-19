Лавинная опасность прогнозируется в СКФО в выходные

В горах Северного Кавказа в предстоящие выходные будет лавиноопасно, об этом предупреждают региональные МЧС.

Спасатели предупреждают о лавинной опасности в горах республик Северного Кавказа в ближайшие дни.

Сход лавин вероятен в шести республиках, о чем сообщают местные ГУ МЧС. Предупреждения действуют в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии с 23 по 25 января включительно.

Кроме того, в выходные в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и КБР вероятны снег, туман и гололедица на дорогах.

На Ставрополье в связи с ожидаемым ухудшением погоды действует режим повышенной готовности.