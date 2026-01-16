Снегопад в Грузии перекрыл дорогу к Ларсу

В Грузии из-за обильных осадков ограничено движение большегрузного автотранспорта на ряде дорог, в том числе не трассе, ведущей к границе с Россией.

Ограничения для грузовиков введены на дорогах Грузии из-за сильного снегопада, информирует в понедельник Департамент автодорог Грузии.

Движение фур остановлено на участке Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс; на перевале Накерала; дорогах Сачхере-Рача, Парцхиси-Тетрицкаро; Кутаиси-Алпана-Мамисони; Марнеули-Тетрицкаро-Цалка и других.

Полностью автодвижение остановлено на следующих дорогах Грузии:

Батуми-Ахалцихе,

Ничбиси-Дидгори-Диди Тонети,

Годердзи-Уткисубани,

Корша-Шатили,

Ушгули-Ласдили.

Отметим, что с российской стороны на границе с Грузией в очереди скопилось более двух тысяч большегрузов на утро 19 января.