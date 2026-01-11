Вестник Кавказа

Очередь в Верхнем Ларсе приближается к 1,8 тыс фур

Очередь в Верхнем Ларсе приближается к 1,8 тыс фур
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Большегрузные автомобили скопились в пункте пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии, в электронной очереди почти 1,8 тыс фур.

Пограничный пункт пропуска Верхний Ларс остается закрытым для фур, так что очередь на проезд через него почти достигает 1,8 тыс фур, следует из данных электронной очереди на сайте отраслевого центра импортозамещения ЗИТ.ЦИ.

На момент написания этого материала в очереди насчитывалось 1797 большегрузов.

Напомним, что проезд через пункт пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе для большегрузных машин был закрыт накануне вечером в 20.20 мск. Запрет на движение фур будет действовать до особого распоряжения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
880 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.