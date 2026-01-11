Очередь в Верхнем Ларсе приближается к 1,8 тыс фур

Большегрузные автомобили скопились в пункте пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии, в электронной очереди почти 1,8 тыс фур.

Пограничный пункт пропуска Верхний Ларс остается закрытым для фур, так что очередь на проезд через него почти достигает 1,8 тыс фур, следует из данных электронной очереди на сайте отраслевого центра импортозамещения ЗИТ.ЦИ.

На момент написания этого материала в очереди насчитывалось 1797 большегрузов.

Напомним, что проезд через пункт пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе для большегрузных машин был закрыт накануне вечером в 20.20 мск. Запрет на движение фур будет действовать до особого распоряжения.