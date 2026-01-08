Снегопад перекрыл дорогу от Владикавказа к Верхнему Ларсу

Власти Северной Осетии приостановили движение к международному автомобильному пункту пропуска Верхний Ларс и Военно-Грузинской дороге – причиной этого стал сильный снегопад на пути к российско-грузинской границе.

Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию с Грузией, оставалась открытой для легковушек сегодня считанные часы – вечером ее снова закрыли для любого транспорта из-за сильного снегопада на территории Северной Осетии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В связи с невозможностью безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 19.00 11 января 2026 года до особого распоряжения"

- сообщение МЧС Северной Осетии

Ранее мы писали о том, что минувшей ночью на Военно-Грузинскую дорогу, как и предупреждали в Тбилиси, сошли сразу несколько лавин, из-за чего с российской стороны был закрыт подъезд к грузинской границе для всего транспорта без исключения. МАПП "Верхний Ларс" не пропускала машины в Грузию.