Грузинские лавины заблокировали "Верхний Ларс"

Как объявили сегодня утром в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии, в республике запрещено движение по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа до границы с Грузией для всего транспорта без исключения. МАПП "Верхний Ларс" не пропускает машины в Грузию.
Причина – сход лавин на нескольких грузинских участках Военно-Грузинской дороги, из-за чего по трассе физически невозможно проехать. Поскольку Военно-Грузинская дорога остается единственным наземным путем сообщения между Россией и Грузией, движение от Владикавказа к границе не имеет смысла, пока на грузинской стороне не будет расчищено дорожное полотно.
"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ-Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 05.20 11 января 2026 года до особого распоряжения"
– МЧС Северной Осетии
В ведомстве добавили, что движение закрыто также по просьбе властей Грузии, которые сейчас организуют расчистку заваленной снегом трассы.