Грузинские лавины заблокировали "Верхний Ларс"

На Военно-Грузинскую дорогу, как и предупреждали в Тбилиси, сошли сразу несколько лавин. Из-за этого с российской стороны закрыт подъезд к грузинской границе.

Как объявили сегодня утром в ГУ МЧС РФ по Северной Осетии, в республике запрещено движение по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа до границы с Грузией для всего транспорта без исключения. МАПП "Верхний Ларс" не пропускает машины в Грузию.

Причина – сход лавин на нескольких грузинских участках Военно-Грузинской дороги, из-за чего по трассе физически невозможно проехать. Поскольку Военно-Грузинская дорога остается единственным наземным путем сообщения между Россией и Грузией, движение от Владикавказа к границе не имеет смысла, пока на грузинской стороне не будет расчищено дорожное полотно.

"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ-Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 05.20 11 января 2026 года до особого распоряжения"

– МЧС Северной Осетии

В ведомстве добавили, что движение закрыто также по просьбе властей Грузии, которые сейчас организуют расчистку заваленной снегом трассы.