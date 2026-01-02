Грузия прекратила наземное сообщение с Россией

Из-за высокого риска схода лавин на одном из грузинских участков Военно-Грузинской дороги Тбилиси распорядился остановить движение транспорта к российской границе.

Повышенная лавиноопасность на одном из участков Военно-Грузинской дороги вынудила сегодня Тбилиси принять решение о временном прекращении движения любого транспорта к российской границе и в обратном направлении. На данный момент наземного сообщения между двумя государствами нет.

Как пояснили в дорожном департаменте, особую угрозу для безопасности транспорта представляет сейчас участок между населенными пунктами Гудаури и Коби длиной 14 км – между 93-м и 107-м километрами Военно-Грузинской дороги. Из-за отсутствия объездов и альтернатив доступа к российско-грузинской сухопутной границе запрет движения на этом участке привел к временной блокаде наземного сообщения Грузии с Россией.

В департаменте дорог Грузии ожидают, что с грузинской стороны передвижение по Военно-Грузинской дороге будет разрешено, как только лавиноопасность на участке между Гудаури и Коби снизится до нуля. Сроки открытия сообщения с Россией пока неизвестны.