Верхний Ларс сейчас: на границе действуют ограничения для машин
В Грузии возобновилось движение легковых машин на дороге, ведущей к границе с Россией. В настоящее время оно осуществляется в одностороннем режиме.

На КПП "Верхний Ларс" по состоянию на вечер 2 января действуют ограничения для транспортных средств. Об этом рассказали в Департаменте автомобильных дорог Грузии.

В частности, в настоящее время проезд на 79-93 км участке Млета-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении границы Грузии с Россией временно недоступен для всех видов транспорта за исключением легковых автомобилей.

Движение для легковушек осуществляется в одностороннем режиме.

Кроме того, на 93-107 км участке Гудаури (Поста)-Коби по-прежнему запрещено движение для всех видов автотранспорта из-за опасности схода лавин.

В Нацагентстве окружающей среды поведали, что движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме. На остальных участках дороги движение свободное.

