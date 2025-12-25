Верхний Ларс вновь открыт для грузовиков

В Северной Осетии сняли действующее ранее ограничение на проезд большегрузного транспорта через Верхний Ларс. С полудня проезд открыт.

Движение по Военно-грузинской дороге, в том числе в направлении Верхнего Ларса, следует из комментария старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Северной Осетии Владислава Гаглоева.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях с 12.00 26 декабря"

– Владислав Гаглоев

Ранее утром 26 декабря на дороге, ведущей в границе с Грузией было запрещено движение фур.