Вестник Кавказа

Верхний Ларс вновь открыт для грузовиков

Верхний Ларс вновь открыт для грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии сняли действующее ранее ограничение на проезд большегрузного транспорта через Верхний Ларс. С полудня проезд открыт.

Движение по Военно-грузинской дороге, в том числе в направлении Верхнего Ларса, следует из комментария старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Северной Осетии Владислава Гаглоева.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс в обоих направлениях с 12.00 26 декабря"

– Владислав Гаглоев

Ранее утром 26 декабря на дороге, ведущей в границе с Грузией было запрещено движение фур.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
690 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.