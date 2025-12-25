Верхний Ларс сейчас: дорогу закрыли для грузовиков

Проезд к ТПП "Верхний Ларс" ограничен на неопределенное время для грузовиков. Движение остального вида транспорта осуществляется в штатном режиме.

В Северной Осетии для крупногабаритного транспорта временно закрыли проезд по дороге, ведущей к границе с Грузией. Об этом сказано в сообщении, распространенном 26 декабря Департаментов автомобильных дорог Грузии.

Как отмечается, такое решение было принято в связи со сложными погодными условиями.

Запрет на передвижение автомобилей с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури (Поста)–Коби, которая является частью дороги международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс.

В ведомстве отметили, что остальной вид транспорта может передвигаться свободно.