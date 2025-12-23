Вестник Кавказа

В развитие транспортной инфраструктуры Грузии инвестируют $2,6 млрд

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия намерена вложить миллиарды долларов в развитие транспортной отрасли страны. Почти $400 млн направят на модернизацию железнодорожной сети.

Порядка $2,6 млрд (7 млрд лари) инвестируют власти Грузии в развитие транспортной инфраструктуры страны. Вложения планируется осуществить в течение ближайших семи лет – до 2032 года, поведала глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили. 

Согласно информации Квривишвили, средства в размере $370 млн будут направлены на развитие железнодорожного сообщения. 

"У нашей страны есть огромные возможности для развития в транспортном и логистическом секторе. Именно для достижения наших амбициозных планов до 2032 года в развитие стратегической транспортной инфраструктуры будет инвестировано 7 млрд лари, из которых 1 млрд лари ($370 млн) будет направлен на дальнейшее развитие железной дороги"

– Мариам Квривишвили

Ранее стало известно, что Грузия запускает проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Согласно информации властей страны, начаты работы по вводу дороги в эксплуатацию.

