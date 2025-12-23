Вестник Кавказа

Грузия станет мировым лидером по росту экономики к 2030 году – Вахтанг Цинцадзе

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экономический рост в Грузии станет наибольшим в мире в течение ближайших пяти лет, прогнозируют в Минэкономики страны. В ведомстве отметили, что экономическая политика страны ориентирована на результат.

Власти Грузии высоко оценивают перспективы экономического роста в республике в ближайшие годы. По прогнозу заместителя главы экономического ведомства страны Вахтанга Цинцадзе, страна обладает потенциалом, чтобы стать мировым лидером по росту экономики к 2030 году. Как отметил Цинцадзе, шаги властей в области экономической политики являются правильными и сбалансированными. 

"Экономическая политика Грузии последовательна, предсказуема и ориентирована на результат, что обусловливает высокий экономический рост в последние годы. Именно такие оценки дают многие международные финансовые институты и рейтинговые компании, которые подчеркивают, что экономическая политика Грузии является правильной и сбалансированной, а все фундаментальные макроэкономические параметры — здоровые"

– Вахтанг Цинцадзе

Отметим, что ВВП страны в июле-сентябре вырос на 6,4%. Экономика страны выросла за счет секторов информации и образования. Совокупный объем производства превысил $10 млрд.

