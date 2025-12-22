Армения и Грузия провели переговоры по оборонной безопасности

Армянские и грузинские военные обсудили актуальные вопросы безопасности в формате интерактивного диалога. Встреча в Ереване также затронула тему сотрудничества учебных центров.

Армения и Грузия обсудили безопасность и сотрудничество в оборонной сфере. В Ереване состоялись переговоры между представителями военных ведомств двух стран.

Армянскую сторону возглавил заместитель начальника управления международного сотрудничества Минобороны РА. В состав грузинской делегации вошли руководители Школы развития оборонных институтов МО Грузии, а также слушатели стратегического курса для старших специалистов по безопасности.

В ходе встречи стороны обсудили современные вызовы безопасности, ход военных реформ в Армении и перспективы двустороннего взаимодействия. Общение прошло в интерактивном формате с сессией вопросов и ответов.

Кроме того, грузинские представители посетили Национальный оборонно-исследовательский университет МО РА, где ознакомились с его деятельностью и обсудили возможности партнерства между учебными заведениями двух стран.