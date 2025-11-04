Еще 8 вагонов российского зерна отправили в Армению через Азербайджан

Со станции Гмелинская в Волгоградской области были впервые отправлены вагоны с зерном в Армению через азербайджанские территории.

Первые восемь вагонов с российским зерном были отправлены из Волгоградской области в Армению транзитом через азербайджанские территории, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

Уточняется, что вагоны стартовали со станции Гмелинская и прибудут на станцию Ереван.

До конца текущего года через Азербайджан в Армению планируется поставить свыше 2 тыс т зерна в 30 вагонах.

В пресс-службе также отметили, что организация данного маршрута стала возможна только благодаря возобновлению транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана.