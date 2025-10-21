Россия отправила зерно в Армению через Азербайджан

Первый поезд из России в Армению выехал сегодня ночью – он проследует через территорию Азербайджана и Грузии. Поезд везет зерно.

Сегодня ночью впервые в постсоветской истории был доставлен груз из России в Армению через территорию Азербайджана. Этим грузом стала тысяча тонн зерна, распределенная по 15 товарным вагонам в составе грузового поезда, въехавшего этой ночью с российской территории на азербайджанскую землю.

Как уточняет АПА, конечным пунктом доставки вагонов с зерном из России значится армянская станция Даларик. Точная масса груза – 1,0488 тыс т.

Напомним, что транзит грузов в Армению через Азербайджан стал возможным благодаря решению азербайджанского президента Ильхама Алиева. Разрешение на транзит было озвучено им в ходе государственного визита в Казахстан 21 октября.

Поскольку между Азербайджаном и Арменией на данный момент нет действующих железных дорог, наземные перевозки осуществляются с заездом в Грузию. Ситуация изменится после строительства на юге Армении участка Зангезурского коридора, который даст доступ поездам из России в Армению через Зангиланский район Азербайджана и Нахчыванскую Автономную Республику АР.