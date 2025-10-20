Армения поблагодарила Азербайджан за разрешение транзита товаров

Армянские власти оперативно и позитивно отреагировали на объявлением президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о запуске транзитных перевозок в Армению через армяно-азербайджанскую границу.

Официальный Ереван выразил благодарность Баку за решение открыть армяно-азербайджанские границы для транзита грузов в Армению через территорию Азербайджана. Позиция армянских властей озвучила пресс-секретарь председателя правительства РА Назели Багдасарян.

Багдасарян связала этот шаг Азербайджана с претворением в жизнь положений Совместной декларации Ильхама Алиева и Никола Пашиняна от 8 августа 2025 года.

"Этот шаг имеет важное значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия между Арменией и Азербайджаном и институционализации мира"

– Назели Багдасарян

Представитель Пашиняна подчеркнула, что Ереван может только приветствовать объявление президентом Ильхамом Алиевым о запуске транзитных перевозов в Армению через Азербайджан.

Напомним, что в настоящее время между Азербайджаном и Арменией существуют всего две работоспособные дороги – одна из них проходит по Кельбаджарскому району АР, другая – по Лачинскому району АР.