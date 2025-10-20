Азербайджан полностью снял ограничения на транзит грузов в Армению

Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. Первым таким грузом стала пшеница из Казахстана.

Все ограничения на транзит грузов для Армении через Азербайджан сняты, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая для прессы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по итогам переговоров в Астане.

"Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению"

– Ильхам Алиев

Глава государства подчеркнул, что это факт ярко свидетельствует: мир между Азербайджаном и Арменией существует уже не только на бумаге, он нашел воплощение и на практике.

Ильхам Алиев указал, что сегодня наступил новый этап – мира между Баку и Ереваном. Президент обратил внимание на значение того факта, что менее чем через два года после последних боестолкновений стороны уже смогли выйти на парафирование мирного соглашения. По его словам, это свидетельствует о высоком уровне политической воли.