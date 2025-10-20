Баку и Астана укрепляют стратегическое партнерство

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провели переговоры в Астане. Беседа прошла в формате один на один.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что для него является большой честью и удовольствием принимать азербайджанского коллегу, который совершает официальный государственный визит в Казахстан.

"Это очень важное событие с точки зрения дальнейшего укрепления стратегического партнерства, союзнических взаимоотношений между нашими странами"

– Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана добавил, что Казахстан и Азербайджан – не просто дружественные государства, но и братские народы, нации, так что развитие многостороннего сотрудничества с Азербайджаном – важный приоритет для Казахстана.

Глава Казахстана также напомнил, что Азербайджан сейчас под руководством Ильхама Алиева существенно усилил свои позиции и упрочил свой авторитет на мировой арене.

"Для нас развитие и экономического, и торгово-экономического сотрудничества, не говоря о том, чтобы развивать и политическое партнерство, является неотложной, очень важной задачей"

– Касым-Жомарт Токаев

Ильхам Алиев выразил благодарность за приглашение посетить братский Казахстан с госвизитом и за гостеприимство, а также за добрые слова об Азербайджане.

"Мы разделяем те же чувства к братскому народу Казахстана, так же радуемся успехам братской страны под Вашим руководством и в социально-экономическом развитии, и в укреплении международных позиций"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский президент констатировал высокий уровень развития, который показывает сегодня Казахстан. Он обратил внимание на общественно-политическую стабильность, самодостаточность экономики. Ильхам Алиев отметил, что в Баку с большим интересом следят за осуществляемыми в Казахстане реформами, и они получают полную поддержку в Азербайджане. Кроме того, добавил он, Азербайджан полностью поддерживает курс, взятый Токаевым на модернизацию страны и развитие ее потенциала.

"Что касается наших двусторонних отношений, Вы отметили их стратегический, союзнический характер. Мы нацелены на укрепление взаимодействия по всем направлениям"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана добавил, что сегодня будет обсуждаться вся обширная азербайджано-казахстанская повестка, стороны также наметят ключевые шаги для укрепления партнерства Баку и Астаны.

Контакты Баку и Астаны

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на эволюцию в азербайджано-казахстанских отношениях: стороны работают над расширением взаимодействия по новым двусторонним программам.

"Государственный визит Ильхама Алиева в Астану приурочен к заседанию Межгосударственного высшего совета, в рамках которого главы двух стран поочередно раз в год посещают друг друга. Стоит отметить, что это далеко не первая встреча Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева в этом году: только за последний месяц они встречались и в Габале, на саммит Организации тюркских государств, и в Душанбе, на саммите СНГ – то есть встречи на разных площадках довольно интенсивны", - прежде всего сказал он.

"Азербайджан и Казахстан работают вместе по программам развития как двусторонних отношений, так и многосторонних. У двух государств есть намерения увеличить товарооборот до $1 млрд – пока эта цифра не достигнута, хотя возможности для двусторонней торговли весьма широкие. Есть потребности как казахской, так и азербайджанской стороны в продукции друг друга. Также есть взаимные интересы в транспортно-логистической сфере в связи с развитием Среднего коридора", - отметил Ровшан Ибрагимов.

"Со стороны Казахстана мы видим запрос на транспортировку больших объемов казахской нефти через территорию Азербайджана на мировые рынки. Озвучиваются разные цифры, вплоть до 7 млн т в год, о чем не так давно говорил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов", - добавил политолог.

Важная часть азербайджано-казахстанской повестки дня – экологическая проблематика. "Не секрет, что обмеление Каспийского моря стало серьезной проблемой. Казахские порты не глубоководные, и нынешний уровень обмеления уже затрудняет заход в эти порты крупнотоннажных судов. Таким образом, экологическая проблема напрямую воздействует на решение задач в сфере грузоперевозок: и Азербайджан, и Казахстан включены в Срединный коридор и заинтересованы в том, чтобы он успешно работал", - заключил Ровшан Ибрагимов.