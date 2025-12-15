Казахстанское месторождение Барханная дало первый газ

На юге Казахстана сегодня заработало новое газовое месторождение Барханная – ожидается, что к 2028 году оно выйдет на пик добычи и будет давать в газовую сеть страны до 65 миллионов кубометров голубого топлива.

Казахстанское месторождение Барханная на юге страны сегодня дало первый газ – ожидается, что в наступающем 2025 году на нем будут добывать около 30 млн кубометров голубого топлива, сообщили в компании QazaqGaz.

Пока это предварительные данные – как полагают в компании, своего пика месторождение достигнет в 2028 году, когда оно будет поставлять в газораспределительные сети страны около 65 млн кубометров газа, передает Sputnik Казахстан.

В бюджет страны от разработки месторождения и контрактов на газодобычу в общей сложности поступят 18,6 млрд тенге ($36,3 млн), отметили в компании.

Новое месторождение входит в Амангельдинскую группу месторождений на юге Казахстана, которая является значимым газовым активом страны и активно разрабатывается национальной газовой компанией QazaqGaz.