Казахстан готов увеличить прокачку нефти по БТД на 46% в 2026 году

Глава Минэнерго Казахстана заявил о выполнении плана транзита казахстанской нефти по БТД в нынешнем году и выразил надежду на увеличение экономических параметров в будущем.

Транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в уходящем году не отходит от изначального плана и составит 1,5 млн т, сообщает министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

Министр заявил, что отхождения от плана не намечаются. На будущий год заложен такой же объем в 1,5 млн т, однако присутствует вероятность его перевыполнения при достижении соответствующих договоренностей между национальными нефтегазовыми компании Азербайджана (SOCAR) и Казахстана (КазМунайГаз)

"В перспективе договоренность КМГ и SOCAR по данному направлению составляет 2,2 млн тонн (ежегодно)"

– Ерлан Аккенженов