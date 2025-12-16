Изъятие российских активов не будет обсуждаться на саммите в Брюсселе – Орбан

Лидеры стран Евросоюза на стартующем завтра саммите, по словам Виктора Орбана, не будут рассматривать вопрос конфискации активов РФ.

Тема замороженных на Западе зарубежных активов РФ не включена в повестку дня саммита ЕС в Брюсселе, рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Председатель Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен - ред.) объявила, что вопрос о заблокированных российских активах не будет стоять на повестке дня"

– Виктор Орбан

Политик пояснил, что таким образом Венгрия одержала победу на предварительных переговорах, предшествовавших саммиту, который начнется завтра и будет идти на протяжении двух дней.

Орбан добавил, что и другие страны, помимо Венгрии, высказались против конфискации российских активов, и в итоге руководству Евросоюза пришлось снять тему с повестки дня.

Премьер-министр Венгрии добавил, что, тем не менее, участники саммита рассмотрят возможность предоставления Украине совместного кредита ЕС. Однако, уточнил он, изначально его гарантией должны были стать как раз российские активы, и как кредит может быть выделен без них, неясно, ведь своими средствами ЕС не располагает.

Орбан отметил, что Будапешт против данной инициативы и не присоединится к ней даже в случае ее одобрения на саммите в Брюсселе. Более того, в данный момент он ищет союзников, которые помогли бы ему не допустить принятия решения о выделении кредита.