В Турции продолжаются задержания сторонников Гюлена

Сотрудники турецких силовых ведомств продолжают задержания подозреваемых в связях с организацией Гюлена, только за последние две недели такие рейды были проведены в 39 провинциях Турции, сообщил глава МВД страны.

Власти Турции продолжают задержания подозреваемых в связях с признанной террористической организацией Фетхуллы Гюлена (FETÖ): за последние две недели были задержаны 160 человек, 90 из них уже арестованы, сообщил в одной из соцсетей глава МВД Турции Али Ерликая.

Рейды силовиков прошли в 39 провинциях страны, в их ходе удалось задержать тех, кто был вовлечен в структуры организации: это дипломаты, финансисты и социальные работники, отметил министр, передает РИА Новости.

Все они обвиняются в причастности к попытке государственного переворота, которая была совершена 9 лет назад, 15 июля 2016 года, после чего в стране были арестованы более 80 тыс человек, без работы остались около 150 тыс госслужащих, в том числе военных.