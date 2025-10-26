Турция настаивает на прекращении деятельности РПК в Сирии и Ираке

Глава МИД Турции сообщил, что Анкара выступает за прекращение деятельности РПК в Сирии и Ираке. На прошлой неделе организация начала выводить свои войска с турецкой территории.

Турция требует, чтобы Рабочая партия Курдистана прекратила свою деятельность в Сирии и Ираке. Такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан.

Выступая на совместной пресс-конференции в Багдаде с иракским коллегой Фуадом Хусейном, он отметил, что террористы должны уйти с захваченных территорий.

"Это чрезвычайно важно для стабильности и безопасности региона, для предотвращения иностранного вмешательства"

– глава турецкого внешнеполитического ведомства

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что РПК начала выводить свои войска из Турции.